СМИ: Рабьо согласовал переход в "Барселону"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо следующим летом перейдет в "Барселону" – так утверждают каталонские СМИ. 23-летний француз отказался продлевать контракт с парижанами, из-за чего был выведен из основной команды. Как сообщает El Mundo Deportivo, Рабьо уже провел переговоры с "Барселоной", и испанский клуб объявит о грядущей сделке в январе, а переход состоится в июне – Рабьо получит подписной бонус, поскольку трансфер будет бесплатным.

По данным источника, препятствием может стать только предложение "Ювентуса", который хочет перехватить полузащитника, однако сам француз хотел бы продолжить карьеру именно в "Барселоне".