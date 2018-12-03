СМИ: Рабьо отказался от переговоров по новому контракту с "ПСЖ" и намерен покинуть клуб

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо отказался продлевать контракт, сообщают французские СМИ. Он собирается перейти в другой клуб.

По данным RMC Sport, хавбек решил не вести переговоры, хотя клуб был готов предложить ему новое соглашение. При этом конкретного предложения не было, но клуб просил его определиться со своим будущим

23-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за "ПСЖ" и забил два мяча при двух голевых передачах. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Барселону".

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