СМИ: Пьянич перейдет в "Челси" за 70 миллионов фунтов стерлингов

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич может стать игроком "Челси", утверждает The Sun. Сумма трансфера 28-летнего боснийца оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что в приглашении хавбека лично заинтересован итальянский тренер Маурицио Сарри, который, по мнению ряда СМИ, в ближайшее время возглавит "синих". 59-летний специалист рассчитывает, что Пьянич будет идеально контролировать ситуацию в центре поля.

Ранее сообщалось, что боснийцем интересуются "Реал" и "Барселона".

В минувшем сезоне Пьянич провел 49 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.