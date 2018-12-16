СМИ: Пулишич заинтересован в переходе в "Челси"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич намерен покинуть команду и перебраться в чемпионат Англии в ближайшее время, сообщает Daily Mail. Ранее сообщалось, что "Челси" хочет приобрести 20-летнего американского хавбека. Контракт футболиста со "шмелями" действует до лета 2020 года.

Руководство "Челси" планирует выделить 60 миллионов фунтов на покупку американца.

В текущем сезоне Пулишич провел за "Боруссию" 17 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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