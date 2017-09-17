СМИ: "ПСЖ" зимой продаст Ди Марию, Дракслера, Пасторе и Траппа

"ПСЖ" во время зимнего трансферного окна планирует продать несколько игроков, сообщает Mundo Deportivo. Парижане хотят расстаться с полузащитниками Анхелем Ди Марией, Юлианом Дракслером, Хавьером Пасторе, а также голкипером Кевином Траппом.
Такое решение руководства связано с тем, что "ПСЖ" к июню должен соответствовать показателям финансового fair play. Прошедшим летом парижане подписали нападающего "Барселоны" Неймара и форварда "Монако" Кильяна Мбаппе. Сумма приобретений составила 402 миллиона евро, 180 из которых должен заплатить монегаскам следующим летом.
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Хавьер Пасторе
- Монако
- Анхель Ди Мария
- Юлиан Дракслер
- Кевин Трапп
- Кильян Мбаппе