СМИ: "ПСЖ" согласился отпустить Неймара в клуб из чемпионата Испании

Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть клуб. Как утверждает барселонский телеканал Betevé, красно-синие заключили с 26-летним бразильцем предварительное соглашение, в рамках которого он сможет перейти в клуб из чемпионата Испании за 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар может как вернуться в "Барселону", за которую он выступал с 2013 по 2017 год, так и перейти в "Реал", где в его трансфере лично заинтересован президент клуба Флорентино Перес.

В текущем сезоне Неймар провел 16 матчей за "ПСЖ", забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

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