СМИ: "ПСЖ" сделал предложение "Аяксу" о покупке де Йонга и де Лигта

Хавбек Френки де Йонг и защитник Маттейс де Лигт, выступающие за "Аякс", могут продолжить карьеру во Франции. Как утверждает Marca, "ПСЖ" сделал "огромное предложение" клубу из Амстердама о покупке обоих игроков.

Transfermarkt оценивает 21-летнего де Йонга в 60 миллионов евро, а 19-летнего де Лигта - в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне де Йонг провел 27 матчей за "Аякс", забил 3 гола и отдал 1 результативный пас, де Лигт принял участие в 29 встречах, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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