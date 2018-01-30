23:26 30 января | Футбол — Трансферы

СМИ: "ПСЖ" помешал Диарра перейти в "Краснодар"

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Подписавший на прошлой неделе контракт с "ПСЖ" полузащитник Лассана Диарра мог стать игроком "Краснодара", сообщает Le Parisien. Отмечается, что по парижский клуб начал переговоры с 32-летнеим футболистом уже в тот момент, когда российская команда делала предложение.

Напомним, что "ПСЖ" заключил с Диарра контракт до июня 2019 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Перед подписанием соглашения игрок прошел тщательное медицинское обследование из-за предыдущих проблем с левым коленом.

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