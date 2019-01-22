СМИ: "ПСЖ" нашел замену Мбаппе

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе может покинуть клуб. Как утверждает AS, на 20-летнего француза претендует "Реал".

"ПСЖ" рассматривает двух кандидатов на замену Мбаппе. Приоритетным вариантом является нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн. Отступные за 27-летнего француза составляют 200 миллионов евро. Вторым кандидатом на замену Мбаппе считается форвард "Реала" Карим Бензема. Transfermarkt оценивает 31-летнего француза в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе провел 23 матча за "ПСЖ" и забил 21 гол. Гризманн принял участие в 29 встречах в составе "Атлетико", отметившись 15 забитыми мячами. Бензема провел 31 матч за "Реал" и забил 12 голов.

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