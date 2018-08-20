СМИ: "ПСЖ" может купить Берната у "Баварии"

Защитник "Баварии" Хуан Бернат может перейти в "ПСЖ", сообщает Cadena Ser.

По данным источника, основным кандидатом для парижан является защитник "Атлетико" Филипе Луис, но клуб не хочет его отпускать. Поэтому они попытаются подписать испанца. "Атлетико" хочет получить за Луиса 30 миллионов евро, а "ПСЖ" готов отдать лишь пять миллионов.

25-летний испанец в прошлом сезоне провел 12 матчей за "Баварию" и сделал две голевые передачи.