СМИ: "ПСЖ" контактировал с Конте

Руководство "ПСЖ" контактировало с главным тренером "Челси" Антонио Конте, сообщает Le Parisien. В парижском клубе планируют сделать предложение итальянскому специалисту, если Унаи Эмери не сможет вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов. Переход может состояться летом 2018 года.

Напомним, Конте возглавил "Челси" летом 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии в первом же сезоне. В последнее время СМИ сообщали о том, что у итальянца есть разногласия с руководством клуба.