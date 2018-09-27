19:52 | Футбол — Трансферы

СМИ: "ПСЖ" хотел купить троих игроков этим летом

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"ПСЖ" этим летом хотел усилиться тремя игроками. Как утверждает Le10Sport, в трансферном списке парижского клуба находились полузащитник "Барселоны"  Иван Ракитич, хавбек "Челси"  Н'Голо Канте и футболист "Лацио"  Сергей Милинкович-Савич.

Руководство "ПСЖ" не смогло договориться о приобретении этих футболистов из-за их высокой трансферной стоимости.

"ПСЖ" этим летом приобрел защитника "Баварии"  Хуана Берната, а также подписал голкипера "Ювентуса"  Джанлуиджи Буффона на правах свободного агента.

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