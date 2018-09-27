СМИ: "ПСЖ" хотел купить троих игроков этим летом

"ПСЖ" этим летом хотел усилиться тремя игроками. Как утверждает Le10Sport, в трансферном списке парижского клуба находились полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич, хавбек "Челси" Н'Голо Канте и футболист "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

Руководство "ПСЖ" не смогло договориться о приобретении этих футболистов из-за их высокой трансферной стоимости.

"ПСЖ" этим летом приобрел защитника "Баварии" Хуана Берната, а также подписал голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на правах свободного агента.

Все о чемпионате Франции - здесь