СМИ: "ПСЖ" готов заплатить 110,5 миллиона евро за Эриксена

Руководство "ПСЖ" продолжает попытки укрепить полузащиту до закрытия трансферного окна, сообщает Express. По информации источника, парижане готовы заплатить за атакующего хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена 100 миллионов фунтов (110,5 миллиона евро). Лидер французского футбола переключил внимание на датчанина после того, как ему не удалось договориться с "Барселоной" о покупке Ивана Ракитича за 89,5 миллиона евро.

Отмечается, что переговоры между игроком и "шпорами" приостановлены. Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с лета 2013 года. За это время он принял участие в 227 матчах, забив 56 мячей. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 72 миллиона фунтов (80 миллионов евро).