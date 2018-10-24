СМИ: "ПСЖ" готов предложить 150 миллионов евро за Гризманна

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может перейти в "ПСЖ". Как утверждает OK Diario, парижский клуб готов заплатить 150 миллионов евро отступных за 27-летнего француза.

Контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до 2023 года. "ПСЖ" планирует предложить форварду зарплату в размере 35 миллионов евро в год.

Красно-синие считают французского футболиста идеальной заменой нападающему Неймару, который, по некоторым данным, может покинуть клуб.

В текущем сезоне Гризманн провел 12 матчей за "Атлетико", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Все о трансферах - здесь