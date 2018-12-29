СМИ: "ПСЖ" готов отдать "Наполи" 80 миллионов евро за Аллана

"ПСЖ" хочет приобрести полузащитника "Наполи" Аллана, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, французский клуб готов отдать за него 80 миллионов евро. "Наполи" хочет сохранить игрока, как и Калиду Кулибали, за которого предлагал большие деньги "Манчестер Сити".

Ранее стало известно, что парижан покинет по окончании сезона Адриен Рабьо. 27-летний Аллан в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

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