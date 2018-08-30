СМИ: Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи" в случае перехода

Нападающий "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в "Севилью", сообщает AS. В том случае, если трансфер состоится, голландец станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Он должен подписать контракт на четыре года.

По сведениям испанских журналистов, зарплата Промеса в "Спартаке" составляет 3 миллиона евро в год. В ближайшее время голландец должен пройти медосмотр в "Севилье".

Ранее "СЭ" сообщал, что "Спартак" получит за этот трансфер 21 миллион евро, а сам игрок должен будет согласиться на снижение зарплаты.