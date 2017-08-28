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12:44 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Порту" отказал "Спартаку" в покупке Брахими

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"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Порту" Ясине Брахими. По информации Abola, красно-белые предложили за 27-летнего алжирца 25 миллионов евро, однако португальский клуб ответил отказом.

Сумма отступных, прописанная в контракте Брахими, составляет 60 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Лацио".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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John0201

Икра не придет?)

13:09

shpasic

а Барселона ещё не отказала Спартаку продать Месси за 25 миллионов?

13:05

Склифосовский Н. В.

Это уже даже не смешно.

12:54