СМИ: "Порту" отказал "Спартаку" в покупке Брахими

"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Порту" Ясине Брахими. По информации Abola, красно-белые предложили за 27-летнего алжирца 25 миллионов евро, однако португальский клуб ответил отказом.

Сумма отступных, прописанная в контракте Брахими, составляет 60 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Лацио".