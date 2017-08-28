СМИ: "Порту" отказал "Спартаку" в покупке Брахими

"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Порту" Ясине Брахими. По информации Abola, красно-белые предложили за 27-летнего алжирца 25 миллионов евро, однако португальский клуб ответил отказом.
Сумма отступных, прописанная в контракте Брахими, составляет 60 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Лацио".
John0201
Икра не придет?)
13:09
shpasic
а Барселона ещё не отказала Спартаку продать Месси за 25 миллионов?
13:05
Склифосовский Н. В.
Это уже даже не смешно.
12:54