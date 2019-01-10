СМИ: Полузащитник "Генка" Малиновский согласился перейти в "Рому"

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский дал согласие на переход в "Рому", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб и игрок достигли согласия по поводу перехода. Футболиста устраивают предложенные "Ромой" условия. Впрочем, трансфер, скорее всего, состоится летом, а не зимой. "Генк" оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний украинец провел 31 матч за бельгийскую команду и забил 11 мячей при 10 голевых передачах.

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