СМИ: Полузащитник "Аякса" де Йонг - главная цель "Барселоны"

"Барселона" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Аякса" Френки де Йонгу, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, голландец является главной трансферной целью клуба. Его ира впечатлила как всех скаутов "Барсы", так и главного тренера Эрнесто Вальверде. Впрочем, сделка вряд ли состоится скоро. "Аякс" не устраивают предлагаемые за футболиста деньги, о чем сообщил спортивный директор клуба из Амстердама Марк Овермарс.

По имеющейся информации, "Аякс" требует за игрока 75 миллионов евро. Его контракт истекает в 2022 году

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел десять матчей за "Аякс" во всех турнирах.

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