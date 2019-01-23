СМИ: Покеттино хочет убедить Рабьо перейти в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино лично заинтересован в подписании полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо​ и в ближайшее время созвонится с футболистом для переговоров, сообщает Paris United. Текущее соглашение 23-летнего хавбека с клубом из Парижа истекает 30 июня 2019 года.

По информации СМИ, Покеттино сегодня должен связаться с Рабьо, чтобы убедить француза отклонить более выгодное финансовое предложение "Барселоны".

В текущем сезоне 23-летний француз сыграл в 20 матчах за "ПСЖ", забил два гола и отдал две голевые передачи.

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