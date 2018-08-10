СМИ: Погба решил остаться в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решил остаться в команде, сообщает французский сайт RMC Sport. Ранее появилась информация об интересе к нему со стороны "Барселоны".

По данным издания, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал ему не идти на конфронтацию с Жозе Моуринью. Француз прислушался к совету и решил остаться в команде. Он хочет наладить отношения с португальцем.

25-летний хавбек в минувшем сезоне провел за "МЮ" 37 матчей, забив шесть мячей и сделав 11 голевых передач.