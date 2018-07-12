СМИ: Погба может вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может снова стать игроком "Ювентуса", утверждает Juventusnews24. Туринский клуб имеет возможность выкупить 25-летнего француза за 60 миллионов евро - такая сумма отступных была прописана в его контракте специально для "бьянконери", которые продали его в Англию за 105 миллионов евро в 2016 году.

"Ювентус" может приобрести Погба, если за ту же сумму (60 миллионов евро) продаст защитника Алекса Сандру в "Манчестер Юнайтед". На возвращение французского хавбека в Италию также могут повлиять напряженные отношения с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Погба провел 37 игр за "Манчестер Юнайтед", забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.