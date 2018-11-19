СМИ: Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб. Как утверждает Corriere dello Sport, 25-летний француз хочет вернуться в "Ювентус".

Погба уже сообщил своим бывшим партнерам по туринскому клубу о желании вновь присоединиться к "бьянконери". Он находится в напряженных отношениях с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью.

Transfermarkt оценивает Погба в 90 миллионов евро. На хавбека также претендует "Барселона".

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В составе "бьянконери" он четыре раза становился чемпионом Италии.

В текущем сезоне Погба провел 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

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