10:55 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Перес перед выборами президента "Реала" готовит звездный трансфер

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Этим летом "Реал" пополнит игрок звездного уровня, утверждает goal.com. Президент Флорентино Перес перед очередными выборами планирует совершить громкую сделку. В качестве потенциальных новичков клуба называются Эден Азар из "Челси" и Кильян Мбаппе из "Монако", в качестве альтернативы рассматривается Антуан Гризманн из "Атлетико". 

Данный ход - вполне в духе Переса, который стал президентом "Реала" в 2000 году, пообещав проводить политику "галактикос" и покупать каждый год одного звездного футболиста. Так клуб с 2000 по 2005 год пополняли Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Робинью.

В 2009 году Перес вернулся на пост президента мадридцев и привел Криштиану Роналду (за рекордную на тот момент сумму) и Кака. В 2013 году перед очередными выборами он приобрел в "Реал" Гарета Бэйла, побив собственный рекорд трансфера, а также Иско и главного тренера Карло Анчелотти.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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serenky25

баламошка. С языка снял :)))))

12:07

kashkovsky2010

Пепе уходит. Так что будет какой-нибудь Бонуччи

12:02

zoolord

Давыдов!

11:44

Contr

Месси?

11:40

баламошка

Кокорин?

11:01