СМИ: Перес перед выборами президента "Реала" готовит звездный трансфер

Этим летом "Реал" пополнит игрок звездного уровня, утверждает goal.com. Президент Флорентино Перес перед очередными выборами планирует совершить громкую сделку. В качестве потенциальных новичков клуба называются Эден Азар из "Челси" и Кильян Мбаппе из "Монако", в качестве альтернативы рассматривается Антуан Гризманн из "Атлетико".

Данный ход - вполне в духе Переса, который стал президентом "Реала" в 2000 году, пообещав проводить политику "галактикос" и покупать каждый год одного звездного футболиста. Так клуб с 2000 по 2005 год пополняли Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Робинью.

В 2009 году Перес вернулся на пост президента мадридцев и привел Криштиану Роналду (за рекордную на тот момент сумму) и Кака. В 2013 году перед очередными выборами он приобрел в "Реал" Гарета Бэйла, побив собственный рекорд трансфера, а также Иско и главного тренера Карло Анчелотти.