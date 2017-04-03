22:02 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Перес хочет заменить Зидана Венгером

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может летом возглавить "Реал". Как утверждает AS, президент мадидцев Флорентино Перес хочет пригласить французского специалиста на смену Зинедину Зидану.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы в 2016 году выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира, а в текущем сезоне лидируют в чемпионате Испании. 

Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Генерал 123

Первоапрельские шутки долго доходят из Европы... )))

22:38

maxscorp78

Перес похож на идиота?

22:20

Felix BARSA

Бред Сумасшедшего)

22:13

higagy

То есть, Бенитеса ему мало было? А вообще, по духу, эта новость для 1-го апреля.

22:12

kopot

Петя, ты дурак?)

22:10

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