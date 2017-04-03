СМИ: Перес хочет заменить Зидана Венгером

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может летом возглавить "Реал". Как утверждает AS, президент мадидцев Флорентино Перес хочет пригласить французского специалиста на смену Зинедину Зидану.
Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы в 2016 году выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира, а в текущем сезоне лидируют в чемпионате Испании.
Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года.
Генерал 123
Первоапрельские шутки долго доходят из Европы... )))
22:38
maxscorp78
Перес похож на идиота?
22:20
Felix BARSA
Бред Сумасшедшего)
22:13
higagy
То есть, Бенитеса ему мало было? А вообще, по духу, эта новость для 1-го апреля.
22:12
kopot
Петя, ты дурак?)
22:10