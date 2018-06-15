СМИ: Паредес может перейти в "Сампдорию"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может стать игроком "Сампдории", утверждает La Repubblica. Издание сообщает, что 23-летний аргентинец выразил желание вернуться в Италию и уже обратился к руководству петербургского клуба с просьбой о трансфере.

"Зенит" готов расстаться с Паредесом за 23 миллиона евро, однако генуэзский клуб рассчитывает на снижение цены.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован "Наполи".

Паредес перешел в "Зенит" прошлым летом из "Ромы"​. В минувшем сезоне чемпионата России он провел 28 матчей, отметился 4 голами и 7 результативными передачами.