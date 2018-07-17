18:44 | Футбол — Трансферы

СМИ: Паредес готов перейти в "Милан"


Полузащитник "Зенита"  Леандро Паредес заинтересован в переходе в "Милан", утверждает Sky Sport. 24-летний аргентинец хочет вернуться в Италию, где он уже выступал в составе "Ромы".

Сообщается, что "Милан" контактирует с хавбеком, которого не смущает наложенный на клуб запрет на выступление в еврокубках в следующем сезоне из-за нарушения правил финансового фейр-плей. 

В качестве альтернативы Паредесу "Зенит" рассматривает экс-полузащитника "Фиорентины"  Милана Баделя, ставшего свободным агентом. 

В минувшем сезоне Паредес провел 39 матчей в составе "Зенита", забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. 

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