СМИ: Паредес готов перейти в "Милан"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заинтересован в переходе в "Милан", утверждает Sky Sport. 24-летний аргентинец хочет вернуться в Италию, где он уже выступал в составе "Ромы".

Сообщается, что "Милан" контактирует с хавбеком, которого не смущает наложенный на клуб запрет на выступление в еврокубках в следующем сезоне из-за нарушения правил финансового фейр-плей.

В качестве альтернативы Паредесу "Зенит" рассматривает экс-полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя, ставшего свободным агентом.

В минувшем сезоне Паредес провел 39 матчей в составе "Зенита", забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

Таблица переходов РФПЛ //

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