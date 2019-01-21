13:44 | Футбол — Трансферы

СМИ: ПАОК выставил Хачериди на трансфер, игрок хочет продолжить карьеру в бундеслиге

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ПАОК выставил на трансфер украинского защитника Евгения Хачериди, сообщает sport24.gr. Клуб принял решение расстаться с ним.

Также сообщается, что в ближайшее время игрок должен сменить команду. Клуб ищет ему варианты для продолжения карьеры.

По информации FootballHub, футболист отклонил предложение из Казахстана. Приоритетным вариантом для него является бундеслига.

 

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 11 матчей за ПАОК.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/germany/

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