СМИ: ПАОК выставил Хачериди на трансфер, игрок хочет продолжить карьеру в бундеслиге

ПАОК выставил на трансфер украинского защитника Евгения Хачериди, сообщает sport24.gr. Клуб принял решение расстаться с ним.

Также сообщается, что в ближайшее время игрок должен сменить команду. Клуб ищет ему варианты для продолжения карьеры.

По информации FootballHub, футболист отклонил предложение из Казахстана. Приоритетным вариантом для него является бундеслига.

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За нашою інформацією, Євген Хачеріді мав пропозицію із Казахстану, однак захисник ПАОКа її відхилив.

Пріоритетом для українця є Бундесліга😳 pic.twitter.com/0w8JUXA4Eh – FootballHub (@FootballHub_Ua) 21 января 2019 г.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 11 матчей за ПАОК.

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