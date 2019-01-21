СМИ: ПАОК выставил Хачериди на трансфер, игрок хочет продолжить карьеру в бундеслиге

ПАОК выставил на трансфер украинского защитника Евгения Хачериди, сообщает sport24.gr. Клуб принял решение расстаться с ним.
Также сообщается, что в ближайшее время игрок должен сменить команду. Клуб ищет ему варианты для продолжения карьеры.
По информации FootballHub, футболист отклонил предложение из Казахстана. Приоритетным вариантом для него является бундеслига.
BREAKING🔥🔥🔥– FootballHub (@FootballHub_Ua) 21 января 2019 г.
За нашою інформацією, Євген Хачеріді мав пропозицію із Казахстану, однак захисник ПАОКа її відхилив.
Пріоритетом для українця є Бундесліга😳 pic.twitter.com/0w8JUXA4Eh
В текущем сезоне 31-летний защитник провел 11 матчей за ПАОК.
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