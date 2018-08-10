СМИ: ПАОК возобновил переговоры с Вернблумом

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум возобновил переговоры с греческим ПАОК, сообщает inpaok.com. Ранее стороны не смогли прийти к соглашению. Швед попросил дать ему время на раздумья, что не устроило руководство клуба из Салоников.

Сейчас Верблум сообщил, что готов подписать контракт, после чего греки согласились на переговоры. Ранее сообщалось, что у игрока есть предложение от "Галатасарая".

Напомним, ПАОК является соперником "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов. Первая игра в Греции завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Ответный матч в Москве состоится 14 августа.