16:12 | Футбол — Трансферы

СМИ: отец Неймара готовит его переход в "Реал"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может покинуть команду, сообщает Liberation. Отец игрока обратился к агенту Пини Захави с просьбой помочь организовать трансфер форварда. Последний принимал участие в переходе Неймара из "Барселоны".

Издание отмечает, что единственный кандидат на Неймара - "Реал". Бразилец не хочет уезжать в Англию или возвращаться в Каталонию, откуда уходил со скандалом. Форвард является самым дорогим игроком в истории - прошлым летом "ПСЖ" отдал за него 222 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Пора бы уже Неймару послать куда подальше их всех. И взять в агенты баламошку.

16:21

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