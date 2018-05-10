СМИ: отец Неймара готовит его переход в "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может покинуть команду, сообщает Liberation. Отец игрока обратился к агенту Пини Захави с просьбой помочь организовать трансфер форварда. Последний принимал участие в переходе Неймара из "Барселоны".

Издание отмечает, что единственный кандидат на Неймара - "Реал". Бразилец не хочет уезжать в Англию или возвращаться в Каталонию, откуда уходил со скандалом. Форвард является самым дорогим игроком в истории - прошлым летом "ПСЖ" отдал за него 222 миллиона евро.