СМИ: Обамеянг станет игроком "Арсенала" в течение суток

"Арсенал" вошел в финальную стадию переговоров с нападающим дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает The Sun. Соглашение между сторонами может быть достигнуто в течение 24 часов. Стоимость трансфера оценивается в 53 миллиона фунтов стерлингов. В понедельник состав "канониров" пополнил полузащитник Генрих Мхитарян, который перешел из "Манчестер Юнайтед" в обмен на форварда Алексиса Санчеса.

В этом сезоне Обамеянг отыграл за "Боруссию" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Отмечается, что до понедельника 28-летний габонец несколько дней не тренировался с основным составом "шмелей".