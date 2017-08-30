СМИ: Ньянг, которым интересовался "Спартак", близок к переходу из "Милана" в "Торино"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг близок к переходу в "Торино", сообщает Sky Sport. Переговоры между клубами увенчались успехом, стоимость сделки оценивается в 15 миллионов евро. Изначально "Милан" требовал за футболиста 18 миллионов, туринцы же предлагали 12.

Ранее сообщалось, что Ньянга хочет приобрести "Спартак", однако футболист не захотел покидать Италию. В первой половине сезона он провел 13 матчей и забил 3 гола за "Милан", а вторые полгода провел в "Уотфорде", отметившись 2 мячами в 16 играх чемпионата Англии.