СМИ: "Ницца" отказалась продавать Сери "Барселоне"

"Ницца" ответила отказом на предложение "Барселоны" по трансферу полузащитника Жан Мишеля Сери, сообщает Marca. Каталонцы были готовы заплатить за игрока сумму отступных - 40 миллионов евро. Во французском клубе указали, что в котракте Сери пукт о возиожном выкупе прекратил действие в середине июля.

Отметим, Сери играет за "Ниццу" с 2015 года. Тогда французский клуб заплатил за него португальскому "Пасуш де Феррейра" 700 тысяч евро. Во всех клубных турнирах он сыграл в 91 встрече, забив 11 мячей.