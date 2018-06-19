СМИ: Неймар заморозил линию одежды, готовящуюся к его переходу в "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Неймар еще не принял решения по поводу перехода в "Реал", сообщает El Pais. Форвард сомневается в целесообразности перехода в лучший клуб Европы последних лет из-за высокого давления, которое будет оказываться на него. В связи с этим бразилец заморозил разработку линии одежды, которое знаменитый производитель спортивной экипировки начал еще в феврале.

Источник в компании пояснил, что после трех побед в Лиге чемпионов подряд клуб может сделать шаг назад, и это могут связать с переходом бывшего форварда принципиального соперника - "Барселоны". Переговоры о трансфере могут возобновиться в случае победы Бразилии на чемпионате мира-2018.