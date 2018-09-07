СМИ: Неймар просил "Барселону" вернуть его

Нападающий "ПСЖ" Неймар обращался в "Барселону" с просьбой вернуть его, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, 26-летний нападающий сожалеет о решении уйти из испанского клуба.

Бразилец недоволен атмосферой во французской команде – ему не нравится соперничество с одноклубниками Эдинсоном Кавани и Кильяном Мбаппе. Также он чувствует, что защитники команд-соперников намеренно грубо играют против него.

Каталонцы, в свою очередь, не хотят возвращать Неймара. Это решение связано, в том числе, с фигурой отца нападающего, который способствовал переходу сына в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Также боссы сине-гранатовых считают, что за три трансферных окна они сумели укрепить состав и больше не нуждаются в услугах южноамериканского форварда.

Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. В составе французского клуба он принялу участие в 35 матчах во всех турнирах, забив 32 мяча. Вместе с клубом он завоевал четыре трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок лиги.