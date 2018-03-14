21:53 14 марта | Футбол — Трансферы

СМИ: Неймар хочет завершить переход в "Реал" до чемпионата мира-2018

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Нападающий "ПСЖ" Неймар намерен уйти из команды до чемпионата мира-2018, сообщает Sport.es. Футболист попросил своего отца и агента начать переговоры с "Реалом", который считается главным претендентом на бразильца. Форвард не хочет, чтобы трансфер отвлекал его от игр за сборную Бразилии.

Напомним, Неймар является самым дорогим футболистом мира. Летом 2017 года "ПСЖ" заплатил за него "Барселоне" 220 миллионов евро. По сведениям СМИ, "Реалу" придется выложить за игрока 400 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Player124

Истеричный малый, этот Неймар, не люблю таких.

01:45

баламошка

На радость барсеножкам)

22:24 14 марта

Felix BARSA

Жадный до денег, не достичь тебе славы Месси...

22:09 14 марта

Meddle

Сержик, как думаешь, не пора ли Зене прикупить Неймара, пока он бесхозный?

22:09 14 марта

serzheo

Мафия агентская - красавцы, так развести на бабло два клуба... )))

22:03 14 марта

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