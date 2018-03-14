СМИ: Неймар хочет завершить переход в "Реал" до чемпионата мира-2018

Нападающий "ПСЖ" Неймар намерен уйти из команды до чемпионата мира-2018, сообщает Sport.es. Футболист попросил своего отца и агента начать переговоры с "Реалом", который считается главным претендентом на бразильца. Форвард не хочет, чтобы трансфер отвлекал его от игр за сборную Бразилии.

Напомним, Неймар является самым дорогим футболистом мира. Летом 2017 года "ПСЖ" заплатил за него "Барселоне" 220 миллионов евро. По сведениям СМИ, "Реалу" придется выложить за игрока 400 миллионов евро.