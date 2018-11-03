09:22 | Футбол — Трансферы

СМИ: Неймар хочет, чтобы "Реал" перед его переходом подписал Фирмину

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Форвард "ПСЖ"  Неймар поставил условие "Реалу" по поводу его трансфера, сообщает испанское издание Don Balon. Он хочет, чтобы перед этим "королевский клуб" подписал форварда "Ливерпуля" и сборной Бразилии Роберту Фирмину.

По данным источника "Реал" все еще хочет приобрести Неймара. При этом "Ливерпуль" не желает расставаться с Фирмину. 27-летний бразилец в текущем сезоне провел 14 матчей и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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