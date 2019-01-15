СМИ: Нету может перейти из "Зенита" в "Севилью"

"Севилья" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Луишу Нету. Как утверждает Record, испанский клуб контактировал с представителем 30-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что в услугах Нету заинтересован "Спортинг". Контракт португальца с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок (дважды) страны.

Все о чемпионате России - здесь