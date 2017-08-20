СМИ: Насри перейдет в "Аланьяспор", где будет получать 2 миллиона евро за сезон

"Аланьяспор" договорился с полузащитником "Манчестер Сити" Самиром Насри об условиях лчного контракта, сообщает Ajansspor. Игрок подпишет соглашения на 2 года и будет получать 2 миллиона евро за сезон. Также в договоре прописаны бонусы. В воскресенье 30-летний француз должен пройти медосмотр для турецкого клуба.

Напомним, Насри прошлый сезон провел в аренде в "Севилье". Трансферная стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро. Контракт француза с "Манчестер Сити" истекает летом 2019 года.