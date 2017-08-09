СМИ: "Наполи" сможет выкупить Зинченко за 5 миллионов евро

"Наполи" договорился с "Манчестер Сити" об условиях аренды украинского полузщатника Александра Зинченко, сообщает Tuttosport. Игрок проведет сезон в Италии, после чего неаполитанцы смогут выкупить его контракт за 5 миллионов евро.

Напомним, к Зинченко проявляли интерес английские и немецкие клубы, однако сам футболист захотел перебраться в Италию. Хавбек перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году. Однако за "горожан" он не провел ни одного официального матча, а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за ПСВ.