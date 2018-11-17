СМИ: "Наполи" хочет приобрести Кавани

"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани. Как утверждает Tuttosport, в переходе 31-летнего уругвайца лично заинтересован президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

Еще одним вариантом усиления атаки для "Наполи" является 28-летний форвард "Лацио" Чиро Иммобиле.

Transfermarkt оценивает Кавани в 60 миллионов евро, Иммобиле - в 50 миллионов евро.

Отметим, что Кавани уже выступал за "Наполи" с 2010 по 2013 год. В составе неаполитанцев он становился обладателем Кубка Италии.

В текущем сезоне Кавани провел 12 матчей за "ПСЖ", забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Иммобиле принял участие в 16 встречах в составе "Лацио", отметился 9 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

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