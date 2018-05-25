СМИ: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Паредеса 30-35 миллионов евро

Новый тренер "Наполи" Карло Анчелотти уже начал работу на трансферном рынке. По сведениям итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы проявляют интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредеса.
Первые переговоры между сторонами уже были проведены. Итальянцы готовы заплатить от 30 до 35 миллионов евро. Вместе с тем, между "Наполи" и агентом игрока не было прямых контактов, поэтому позиция футболиста пока неизвестна.
Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года. В составе питерской команды он провел 39 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 10 результативных передач.
S.U.B.A.
35 лямов за этого игрочишку?продавать срочно!пока в Наполи не опомнились!
22:25
Самурай Игорь
Продать срочно! Ещё бы остальных аргентинцев пристроить...
22:08
shpasic
и ещё стопятьсот за Заболотного))
22:07
FINIX
за 56 халк ушёл, а это кто? через год и десяти никто не даст.
22:06
shpasic
))))
21:57
AndreyV
Продавать, пока не передумали...
21:52
ErnstRadir
малолетка из питера ,чему они должны завидовать ? его ещё не продали,да 30-35кк не так уж и много,вот если его за 50кк Зенит сможет продать в этом сезоне,тогда,да,норм навар за год. Не забудь,что купили его за 23кк+зп за год 5-6кк,вот и посчитай. Его или оставлять надо,или продавать за 50кк+
21:50
Challenger
Если правда - отдавать не глядя. Хоть за 20.
21:48
Millwall82
55 млн евро и он ваш.
21:34