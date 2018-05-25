21:20 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Паредеса 30-35 миллионов евро

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Новый тренер "Наполи" Карло Анчелотти уже начал работу на трансферном рынке. По сведениям итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы проявляют интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредеса.

Первые переговоры между сторонами уже были проведены. Итальянцы готовы заплатить от 30 до 35 миллионов евро. Вместе с тем, между "Наполи" и агентом игрока не было прямых контактов, поэтому позиция футболиста пока неизвестна.

Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года. В составе питерской команды он провел 39 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 10 результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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S.U.B.A.

35 лямов за этого игрочишку?продавать срочно!пока в Наполи не опомнились!

22:25

Самурай Игорь

Продать срочно! Ещё бы остальных аргентинцев пристроить...

22:08

shpasic

и ещё стопятьсот за Заболотного))

22:07

FINIX

за 56 халк ушёл, а это кто? через год и десяти никто не даст.

22:06

shpasic

))))

21:57

AndreyV

Продавать, пока не передумали...

21:52

ErnstRadir

малолетка из питера ,чему они должны завидовать ? его ещё не продали,да 30-35кк не так уж и много,вот если его за 50кк Зенит сможет продать в этом сезоне,тогда,да,норм навар за год. Не забудь,что купили его за 23кк+зп за год 5-6кк,вот и посчитай. Его или оставлять надо,или продавать за 50кк+

21:50

Challenger

Если правда - отдавать не глядя. Хоть за 20.

21:48

Millwall82

55 млн евро и он ваш.

21:34

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