СМИ: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Паредеса 30-35 миллионов евро

Новый тренер "Наполи" Карло Анчелотти уже начал работу на трансферном рынке. По сведениям итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы проявляют интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредеса.

Первые переговоры между сторонами уже были проведены. Итальянцы готовы заплатить от 30 до 35 миллионов евро. Вместе с тем, между "Наполи" и агентом игрока не было прямых контактов, поэтому позиция футболиста пока неизвестна.

Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года. В составе питерской команды он провел 39 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 10 результативных передач.