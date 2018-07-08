СМИ: "Наполи" готов платить Ди Марии 5 миллионов евро в год

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария может присоединиться к "Наполи", утверждает Sport Mediaset. Неаполитанцы готовы предложить 30-летнему аргентинцу контракт до 2021 года с зарплатой до 5 миллионов евро в год.

Сообщается, что в "ПСЖ" форвард зарабатывает в два раза больше, однако его контракт истекает в следующем году. Руководство парижского клуба готово отпустить аргентинца в Италию.

На решение Ди Марии о переходе в "Наполи" может повлиять назначение на пост главного тренера неаполитанской команды итальянского специалиста Карло Анчелотти, с которым аргентинец уже работал в "Реале".

В минувшем сезоне Ди Мария провел 45 матчей в составе "ПСЖ" и забил 21 гол.