22:00 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Наполи" готов платить Ди Марии 5 миллионов евро в год


Нападающий "ПСЖ"  Анхель Ди Мария может присоединиться к "Наполи", утверждает Sport Mediaset. Неаполитанцы готовы предложить 30-летнему аргентинцу контракт до 2021 года с зарплатой до 5 миллионов евро в год. 

Сообщается, что в "ПСЖ" форвард зарабатывает в два раза больше, однако его контракт истекает в следующем году. Руководство парижского клуба готово отпустить аргентинца в Италию. 

На решение Ди Марии о переходе в "Наполи" может повлиять назначение на пост главного тренера неаполитанской команды итальянского специалиста Карло Анчелотти, с которым аргентинец уже работал в "Реале"

В минувшем сезоне Ди Мария провел 45 матчей в составе "ПСЖ" и забил 21 гол. 

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ