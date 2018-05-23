СМИ: "Наполи" готов отпустить Сарри бесплатно. В каком случае?

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри может отправиться в "Челси" бесплатно в случае, если "синие" согласятся продать неаполитанцам защитника Давида Луиза по сниженной цене. В этом сезоне 31-летний бразилец редко выходил на поле, страдая от многочисленных травм.

Как сообщает The Telegraph, "Наполи" может приобрести Луиза за 15 миллионов фунтов стерлингов, а в обмен на это отказаться от получения отступных в размере 8 млн евро за выкуп контракта Сарри.

Ранее сообщалось, что на итальянского специалиста также претендует петербургский "Зенит".

В текущем сезоне Луиз провел в составе "Челси" 17 матчей, забив 2 гола.

Сарри возглавляет "Наполи" с 2015 года.