18:47 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Наполи" готов отпустить Сарри бесплатно. В каком случае?

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри может отправиться в "Челси" бесплатно в случае, если "синие" согласятся продать неаполитанцам защитника Давида Луиза по сниженной цене. В этом сезоне 31-летний бразилец редко выходил на поле, страдая от многочисленных травм.

Как сообщает The Telegraph, "Наполи" может приобрести Луиза за 15 миллионов фунтов стерлингов, а в обмен на это отказаться от получения отступных в размере 8 млн евро за выкуп контракта Сарри.

Ранее сообщалось, что на итальянского специалиста также претендует петербургский "Зенит".

В текущем сезоне Луиз провел в составе "Челси" 17 матчей, забив 2 гола.

Сарри возглавляет "Наполи" с 2015 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Новосельцев против. Ему все нравится. Он как и Лодыгин уже хорошо адаптировался. Правда если придет Игорек Денисов. он там все по справедливости разрулит. Кого в грецию, кого в Москву по месту прописки.

19:03

shpasic

может, на Новосельцева тоже согласны махнуть?

18:55

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