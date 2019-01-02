СМИ: Налду станет одноклубником Головина в "Монако"

Защитник "Шальке" Налду может перейти в "Монако" в зимнее трансферное окно, сообщает RMC. 36-летний бразильский защитник заинтересован в переходе в французский клуб.

Главному тренеру "Монако" Тьерри Анри нравятся игровые качества Налду, поэтому сообщается, что было достигнуто соглашение монегасков с бразильцем.

Следующий шаг – переговоры с "Шальке". Обсуждается вариант с взаимным расторжением контракта, который действует до 2020 года. Сделка может завершиться до конца недели.

В текущем сезоне 36-летний бразилец сыграл в 13 матчах за немецкий клуб и не отметился результативными действиями.

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