20:27 | Футбол — Трансферы

СМИ: на Промеса претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм"

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Форвард "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.com. По информации портала, к голландскому футболисту проявляют интерес "Эвертон" и "Вест Хэм".

Отмечается, что сам игрок не против сменить клуб. Его контракт со "Спартаком" истекает в 2021 году.

Промес играет за красно-белых с 2014 года, провел 119 матчей, забил 58 мячей и сделал 31 передачу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бу-га-га!

А как жеж Ливерпуль???

21:18

andreichf

Всех легов распродать, а своим платить с билетов и с рекламы.

21:03

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