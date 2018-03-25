СМИ: на Промеса претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм"

Форвард "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.com. По информации портала, к голландскому футболисту проявляют интерес "Эвертон" и "Вест Хэм".

Отмечается, что сам игрок не против сменить клуб. Его контракт со "Спартаком" истекает в 2021 году.

Промес играет за красно-белых с 2014 года, провел 119 матчей, забил 58 мячей и сделал 31 передачу.