СМИ: на Промеса претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм"

Форвард "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.com. По информации портала, к голландскому футболисту проявляют интерес "Эвертон" и "Вест Хэм".
Отмечается, что сам игрок не против сменить клуб. Его контракт со "Спартаком" истекает в 2021 году.
Промес играет за красно-белых с 2014 года, провел 119 матчей, забил 58 мячей и сделал 31 передачу.
Бу-га-га!
А как жеж Ливерпуль???
21:18
andreichf
Всех легов распродать, а своим платить с билетов и с рекламы.
21:03