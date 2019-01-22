СМИ: на этой неделе Балотелли перейдет в "Марсель"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли близок к переходу в "Марсель". Как утверждает La Provence, 28-летний итальянец присоединится к бело-голубым на этой неделе.

Балотелли прибудет в Марсель во вторник для того, чтобы окончательно согласовать переход. "Провансальцы" хотят, чтобы форвард вышел на поле уже в пятницу в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Лилля". Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Балотелли провел 10 матчей за "Ниццу" и не отметился результативными действиями.

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