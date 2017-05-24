СМИ: "МЮ" заплатит 75 миллионов за Доннарумму

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"​, сообщает Football Italia. Его нынешнее соглашение истекает в 2018 году - он не мог заключить контракт на более долгий срок из-за того, что ему исполнилось 18 лет только в феврале.

Однако покинуть итальянцев он может раньше - "МЮ" готов заплатить за него 75 миллионов евро, если основной голкипер Давид де Хеа все же перейдет летом в "Реал".

Отметим, что агентом Доннаруммы является Мино Райола, который тесно сотрудничает с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью. Благодаря ему, в клуб прошлым летом пришли Златан Ибрагимович и Поль Погба.