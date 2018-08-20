СМИ: "МЮ" вновь хочет приобрести Алекса Сандру

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, "МЮ" хочет усилить позицию левого защитника и готов отдать за игрока 45 миллионов фунтов. В клубе рассчитывают, что "Ювентус" снизит цену на футболиста. Ранее "Манчестер Юнайтед" уже проявлял к нему интерес. Его контракт истекает через два года, и следующим летом, вероятно, им придется продавать футболиста по не самой высокой цене. Ранее сообщалось, что "Юве" хочет получить за него 70 миллионов фунтов.

27-летний бразилец в текущем сезоне провел один матч за "Ювентус".