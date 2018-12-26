СМИ: "МЮ" в январе хочет подписать Миленковича

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Daily Express, переговоры по трансферу серба ведет "Манчестер Юнайтед", который хочет закрыть сделку уже в январе.

По данным источника, Миленковича в "МЮ" хотел подписать еще Жозе Моуринью, однако руководство клуба не отказалось от этой идеи и после отставки португальца.

Контракт 21-летнего игрока с "Фиорентиной" рассчитан до 2022 года. Итальянская пресса считает, что за 50 миллионов евро "фиалки" отпустят Миленковича.